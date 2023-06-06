Tottenham'ın yeni teknik direktörü Ange Postecoglou oldu

İHA
Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, teknik direktörlük görevi için 57 yaşındaki Avusturalyalı çalıştırıcı Ange Postecoglou ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını bildirdi.
Tottenham, sosyal medya hesabından Ange Postecoglou ile dört yıllık sözleşmeyle imzalandığını ve yeni teknik direktör olarak anlaştıkları için mutlu olduklarını ifade eden bir açıklama yayımladı.
2 İskoçya Şampiyonluğu yaşadı
Son olarak İskoçya ekiplerinden Celtic'i çalıştıran 57 yaşındaki teknik adam, yeşil-beyazlılarla çıktığı 113 maçta 2.31 puan ortalaması yakalarken 2 de İskoçya Şampiyonluğu elde etti.
Bir dönem Avustralya Milli Takımı'nı da çalıştıran Postecoglou, 2015 yılında Asya Şampiyonluğu yaşadı.