Tottenham'ın yeni teknik direktörü Ange Postecoglou oldu Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, son olarak İskoç temsilcisi Celtics’i çalıştıran Avusturyalı Teknik Direktör Ange Postecoglou ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

İHA

Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, teknik direktörlük görevi için 57 yaşındaki Avusturalyalı çalıştırıcı Ange Postecoglou ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Tottenham, sosyal medya hesabından Ange Postecoglou ile dört yıllık sözleşmeyle imzalandığını ve yeni teknik direktör olarak anlaştıkları için mutlu olduklarını ifade eden bir açıklama yayımladı.

2 İskoçya Şampiyonluğu yaşadı

Son olarak İskoçya ekiplerinden Celtic'i çalıştıran 57 yaşındaki teknik adam, yeşil-beyazlılarla çıktığı 113 maçta 2.31 puan ortalaması yakalarken 2 de İskoçya Şampiyonluğu elde etti.

Bir dönem Avustralya Milli Takımı'nı da çalıştıran Postecoglou, 2015 yılında Asya Şampiyonluğu yaşadı.