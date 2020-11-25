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    Tottenhamlı Alderweireld en az 2 hafta oynayamayacak

    Tottenham'ın Belçikalı stoperi Toby Alderweireld, sakatlığı yüzünden 2 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2020 - 17:30
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    Tottenhamlı Alderweireld en az 2 hafta oynayamayacak

    Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 4. haftasında oynayacakları Ludogorets maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, Premier Lig'in 9. haftasındaki Manchester City karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Alderweireld'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

    2-4 HAFTA SAHALARDA OLMAYACAK

    Mourinho, sakatlığı korktukları kadar kötü olmayan 31 yaşındaki Belçikalı milli futbolcunun, 2 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti.

    Tottenhamlı Alderweireld en az 2 hafta oynayamayacak #1

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