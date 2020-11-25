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- Tottenhamlı Alderweireld en az 2 hafta oynayamayacak
Tottenhamlı Alderweireld en az 2 hafta oynayamayacak
Tottenham'ın Belçikalı stoperi Toby Alderweireld, sakatlığı yüzünden 2 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
- Haber Merkezi
- 25.11.2020 - 17:30
Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 4. haftasında oynayacakları Ludogorets maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, Premier Lig'in 9. haftasındaki Manchester City karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Alderweireld'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
2-4 HAFTA SAHALARDA OLMAYACAK
Mourinho, sakatlığı korktukları kadar kötü olmayan 31 yaşındaki Belçikalı milli futbolcunun, 2 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti.