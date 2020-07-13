Tottenhamlı Aurier’in kardeşi vurularak öldürüldü

Tottenham forması giyen Serge Aurier'in kardeşi Christopher, Fransa’nın Toulouse kentinde silahlı saldırıya uğradı. Christopher, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ı sarsan ölüm haberi...

Le Point ve Europe 1’in haberine göre; Tottenhamlı Aurier’in 26 yaşındaki kardeşi Christopher, Fransa’nın Toulouse kentinde silahla öldürüldü.

Sabaha karşı bir gece kulübünün çıkışında gerçekleşen olayda, katilin kaçmadan hemen önce bir kez de mide bölgesine doğru ateş ettiği ifade edildi.

Cinayetle ilgili polisin soruşturma başlattığı ve katili arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.