Totti: Maradona'nın yaptıklarını kimse Play Station'da yapamaz

Roma'nın efsane ismi Francesco Totti, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'ya övgüler yağdırdı.

Francesco Totti, Maradona'nın ölümünün ardından verdiği röportajda efsane ismin gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olduğunu söyledi.

"BENİ İLK O ARADI"

Totti röportajında Maradona'nın maçlarda yaptıklarını Play Station'da bile yapamayacağını belirterek, "Futbolu bıraktığımda beni ilk arayan Maradona'ydı. Şok olmuştum. Diego'nun yaptıklarını Play Station'da bile yapamazsınız. Gördüğüm izlediğim en iyi oyuncu oydu" sözlerini kullandı.

Totti, Maradona ile oldukça yakın ilişkileri olduğunu belirterek anısının sonsuza kadar yaşayacağını da sözlerine ekledi.