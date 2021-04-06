Trabzonspor-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'n 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u ağırlayacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak müsabaka ve hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Trabzonspor-Kayserispor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde son 4 maçta 7 puan kaybeden bordo-mavililer, Kayserispor karşısında kazanarak moral bulmak ve yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile ilk maçında galibiyet yaşayamayan Kayserispor ise zorlu deplasmanda puan çıkarmayı hedefliyor.

Abdülkadir Ömür, Trondsen, Afobe, Berat Özdemir ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları bulunuyor. Abdulkadir Parmak ile Edgar ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Campanharo, Alibec ve Maglica sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Hosseini, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Behiç, Attamah, Muhar, Lennon, Avramovski, Henrique, İlhan Parlak