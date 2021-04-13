Trabzonspor, Yusuf Yazıcı transferinden yüzde 20 pay alacak

Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan ve gösterdiği performansla Arsenal'in transfer listesine giren Yusuf Yazıcı için 60 milyon euroya yakın bir bonservis isteniyor.

Türk futbolu ve Trabzonspor adına 6 Ağustos 2019'da önemli bir transfer gerçekleşmişti.

Bordo-mavililerin altyapısından yetişen, Lille Kulübü'ne satışı sonrası Karadeniz ekibine bonus artı bonservis bedeli olarak 17.5 milyon euro kazandıran Yusuf Yazıcı yine kazandıracak. Hem de öyle böyle bir rakam da değil.

Adı İngiliz ekibi Arsenal ile anılan millî değer için telaffuz edilen bonservis bedeli 60 milyon euro civarında.

TRABZONSPOR'A 12 MİLYON EURO

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Arsenal, Yazıcı'yı sezon sonunda kadrosuna katmakta kararlı.

Eğer, yıldız isim 60 milyon euroya satılırsa Lille Kulübü, anlaşma gereği yüzde 20'lik payı Trabzonspor'a vermek zorunda. Bu da 12 milyon euro ya tekabül ediyor.

Hatırlanacağı gibi Yusuf, 16.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında satılmış, bir sezonda 25 maç oynadığı için 1 milyon avro bonus alınmış ve ayrıca Edgar le de bonservisiyle gelmişti.