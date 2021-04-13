Euro
9.6906
-0.27%
Dolar
8.1461
-0.04%
Altın
452.37
-0.37%
Borsa
1.361
-1.11%
Bitcoin
508.800
3.29%
EXEN Coin
23.76
2.45%
Vakıf Katılım
kalan süre
Sahur
04:54		 Öğle
06:24		 İkindi
13:10		 İftar
16:50		 Yatsı
19:46
    Trabzonspor, Yusuf Yazıcı transferinden yüzde 20 pay alacak

    Trabzonspor, Yusuf Yazıcı transferinden yüzde 20 pay alacak

    Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan ve gösterdiği performansla Arsenal'in transfer listesine giren Yusuf Yazıcı için 60 milyon euroya yakın bir bonservis isteniyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 11:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türk futbolu ve Trabzonspor adına 6 Ağustos 2019'da önemli bir transfer gerçekleşmişti.

    Bordo-mavililerin altyapısından yetişen, Lille Kulübü'ne satışı sonrası Karadeniz ekibine bonus artı bonservis bedeli olarak 17.5 milyon euro kazandıran Yusuf Yazıcı yine kazandıracak. Hem de öyle böyle bir rakam da değil.

    Adı İngiliz ekibi Arsenal ile anılan millî değer için telaffuz edilen bonservis bedeli 60 milyon euro civarında.

    Trabzonspor, Yusuf Yazıcı transferinden yüzde 20 pay alacak #1

    TRABZONSPOR'A 12 MİLYON EURO

    Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Arsenal, Yazıcı'yı sezon sonunda kadrosuna katmakta kararlı.

    Eğer, yıldız isim 60 milyon euroya satılırsa Lille Kulübü, anlaşma gereği yüzde 20'lik payı Trabzonspor'a vermek zorunda. Bu da 12 milyon euro ya tekabül ediyor.

    Hatırlanacağı gibi Yusuf, 16.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında satılmış, bir sezonda 25 maç oynadığı için 1 milyon avro bonus alınmış ve ayrıca Edgar le de bonservisiyle gelmişti.

    Trabzonspor, Yusuf Yazıcı transferinden yüzde 20 pay alacak #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir