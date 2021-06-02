Trabzonsporlulardan Alexander Sörloth'a mesaj yağmuru

Trabzonsporlu taraftarlar, Norveçli golcü Alexander Sörloth'un Instagram hesabını "Come to Trabzonspor" mesajlarıyla doldurdu.

Trabzonsporlu taraftarların, Alexander Sörloth'u bordo-mavili kulübe yeniden döndürme çabaları artarak devam ediyor.

Norveçli golcünün Instagram hesabından yaptığı son paylaşıma, bordo-mavili taraftarlar mesaj yağdırdı.





MESAJ YAĞMURU

31 Mayıs günü Sörloth'un yaptığı paylaşımın altına kısa sürede 1.7 milyondan fazla taraftar, "Come to Trabzonspor" mesajı bırakarak oyuncuyu ne kadar çok istediklerini bir kez daha göstermiş oldu.

Sörloth'u, Trabzonspor'un yanı sıra Beşiktaş'ın da kadroya katma isteği olduğu biliniyor.





33 GOL 11 ASİST

Öte yandan Norveçli golcü, Süper Lig'de olduğu 2019-2020 sezonunda 49 maçta 33 gol 11 asist yaparak Trabzonspor taraftarının sevgilisi haline gelmiş ve gol krallığı tacını da takmıştı.



