Euro
10.4695
0.58%
Dolar
8.586
0.79%
Altın
526.3
1.1%
Borsa
1.431
-0.07%
Bitcoin
318.848
2.94%
EXEN Coin
32.65
-1.35%
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C
    Trabzonsporlulardan Alexander Sörloth'a mesaj yağmuru

    Trabzonsporlulardan Alexander Sörloth'a mesaj yağmuru

    Trabzonsporlu taraftarlar, Norveçli golcü Alexander Sörloth'un Instagram hesabını "Come to Trabzonspor" mesajlarıyla doldurdu.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2021 - 14:29
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 15:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Trabzonsporlu taraftarların, Alexander Sörloth'u bordo-mavili kulübe yeniden döndürme çabaları artarak devam ediyor.

    Norveçli golcünün Instagram hesabından yaptığı son paylaşıma, bordo-mavili taraftarlar mesaj yağdırdı.

    Trabzonsporlulardan Alexander Sörloth a mesaj yağmuru #1

    MESAJ YAĞMURU

    31 Mayıs günü Sörloth'un yaptığı paylaşımın altına kısa sürede 1.7 milyondan fazla taraftar, "Come to Trabzonspor" mesajı bırakarak oyuncuyu ne kadar çok istediklerini bir kez daha göstermiş oldu.

    Sörloth'u, Trabzonspor'un yanı sıra Beşiktaş'ın da kadroya katma isteği olduğu biliniyor.

    Trabzonsporlulardan Alexander Sörloth a mesaj yağmuru #2

    33 GOL 11 ASİST

    Öte yandan Norveçli golcü, Süper Lig'de olduğu 2019-2020 sezonunda 49 maçta 33 gol 11 asist yaparak Trabzonspor taraftarının sevgilisi haline gelmiş ve gol krallığı tacını da takmıştı.

    Trabzonsporlulardan Alexander Sörloth a mesaj yağmuru #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir