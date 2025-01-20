Trabzonspor'un eski futbolcusu Florent Malouda subay oldu

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Bir dönemin ünlü futbolcusu Florent Malouda, futbola veda ettikten sonra dikkat çekici bir adım attı.

Trabzonspor ve Fransız Milli Takımı'nın eski oyuncusu, futbol kariyerini sonlandırmasının ardından 7 yıl sonra Guyana ordusuna katıldığını duyurdu.

Malouda, 3. yabancı piyade alayına (REI) katıldığını açıkladı.

ORDUYA KATILDIĞINI DUYURDU

Guyana ordusundan yapılan açıklamada, "3'üncü yabancı piyade alayı, Bay Florent Malouda'yı subay olarak yurttaş rezervine kabul etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, "Uluslararası futbolda olağanüstü bir kariyerin ardından, Guyanalı gençlere bağlılık değerlerini paylaşmaya ve aktarmaya hevesli" denildi.

SUBAYLIK GÖREVİNE BAŞLAYACAK

Futbol dünyasında önemli bir isim olan Florent Malouda, orduda subay olarak görev alacak. Guyana'nın Kourou kentinde subaylık görevini yürütecek olan Malouda, askeri kurumun değerlerini tanıtmak ve bu değerleri gençlere aktarmak için gönüllü olacak.

Bu sistem, kamuya mal olmuş kişilerin askeri kurumun misyonunu öne çıkarması için asker olmadan orduda görev almasını sağlıyor.