Trabzonspor'un eski hocası Nenad Bjelica, Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane'ye tokat attı

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Almanya Bundesliga'da 13. haftanın erteleme maçında Bayern Münih, Union Berlin'i ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 46. dakikada Raphael Guerreiro ile bulduğu golle 1-0 kazanmayı başardı.
Nenad Bjelica'dan Leroy Sane'ye tokat
Trabzonspor'un eski hocası olan Union Berlin Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane'ye 75. dakikada tokat attı ve kırmızı kartla oyundan atıldı.
Bu galibiyetle puanını 44 yapan Bayern Münih ligdeki bir sonraki maçında Augsburg deplasmanına gidecek.
14 puanda kalan Union Berlin ise Darmstadt'ı ağırlayacak.
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