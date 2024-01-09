Trent Alexander-Arnold, birkaç hafta sahalardan uzak kalacak

AA
İngiltere Premier Lig lideri Liverpool'un sağ beki Trent Alexander-Arnold, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek.
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un yardımcılarından Pep Lijnders, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, Alexander-Arnold'ın diz yan bağlarında küçük bir yırtık olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
Taraması yapıldı ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Sonrasında tekrar değerlendireceğiz. En önemli oyuncularımızdan biri olduğu için bu bizim için büyük bir problem. Biraz dinlenecek ve umarım eskisi gibi dönecek.
Bu sezon 25 maçta oynadı
Bu sezon Liverpool formasıyla 25 maça çıkan İngiliz futbolcu, 2 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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