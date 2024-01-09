Trent Alexander-Arnold, birkaç hafta sahalardan uzak kalacak

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İngiltere Premier Lig lideri Liverpool'un sağ beki Trent Alexander-Arnold, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un yardımcılarından Pep Lijnders, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, Alexander-Arnold'ın diz yan bağlarında küçük bir yırtık olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Taraması yapıldı ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Sonrasında tekrar değerlendireceğiz. En önemli oyuncularımızdan biri olduğu için bu bizim için büyük bir problem. Biraz dinlenecek ve umarım eskisi gibi dönecek.