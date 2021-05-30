Tuchel, Abramovic ile saha ortasında anlaştı

Chelsea'nin sahibi Roman Abramovic, Tuchel ile seremoni öncesi görüşüp yeni sezon için anlaşma sağladı.

Thomas Tuchel, Pep Guardiola ile girdiği stratejik savaşı kazanarak Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'ten saha içinde yeni kontrat için söz aldı.

Kai Havertz'in golüyle şampiyonluğa uzanan Chelsea'de menajer Thomas Tuchel, ocak ayında takımı Frank Lampard'dan devraldığında 18 aylık yeni bir sözleşme imzalamıştı.

"YAPTIĞIM EN İLGİNÇ SÖZLEŞMEYDİ"

Kulüp sahibi Abramovich ile konuşan Tuchel, "%100 emin değilim ama yeni bir sözleşmem var. Kulüp sahibi bu konuyla ilgili bir şeyler söyledi. Yaptığım en ilginç sözleşme görüşmesiydi. İlk toplantımız çok iyi geçti diyebilirim." ifadelerini kullandı.