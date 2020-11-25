Tuchel: Leipzig maçı için özür dilemeyeceğim

Fransız takımı PSG'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, Leipzig maçındaki kötü futbol eleştirilerine yanıt verdi.

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettği RB Leipzig'i 1-0 mağlup etti. Neymar'ın penaltı golüyle 3 puanı hanesine yazdıran Fransız ekibinde, teknik direktör Thomas Tuchel, sıkıcı ve çirkin oyun eleştirilerine sert yanıt verdi.

"ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM"

"RB Leipzig karşısında daha derinde savunma yapmamız gerekiyordu ve biz de bunu yaptık. Bu yüzden özür dilemeyeceğim." ifadelerini kullanan Tuchel, "Bu gece baskıdan kurtulmak mümkün değildi ve bunu kabul etmeliyiz. Saldırmak, atak yapmak istiyoruz ama bazen bu mümkün olmuyor."





Takımın performansının sık maç fikstürü ve sakatlıklar nedeniyle düşük olduğunu belirten Alman teknik adam, önümüzdeki hafta grup lideri Manchester United'a karşı daha iyi bir performans hedefliyor.

SAKATLIKLAR PERFORMANSI ETKİLİYOR

"11 lig maçı ve 4 Şampiyonlar Ligi maçı oynadık ve bu süre zarfında yaklaşık 100 sakatlık yaşadık. Maç başına ortalama yedi sakat oyuncu olduğunu gördüm. Önümüzdeki hafta Manchester'da bir maçımız daha var. Umarım sakatlarımız iyileşebilir. Marco Verratti antrenman yapmadan oynadı. Neymar öyle. Gerçek bu. Belki de bunun bahane olduğunu düşünüyorsunuz. Manchester için bir plan hazırlayacağız. Oyuncular daha iyi hissederse, daha iyi bir maç oynarız. Tekrar derin savunmamız gerekirse, o zaman yine bunu yapacağız."





Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi finalisti PSG, Leipzig maçında yüzde 37,2 ile Eylül 2017'deki Bayern Münih maçından sonra en düşük topa sahip olma oranıyla oynadı.