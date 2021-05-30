Tuchel, son 3 maçta Guardiola'nın planlarını bozdu

Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Manchester City'nin hocası Guardiola'yı son 3 resmi maçta yenen 2. Alman hoca olurken, Pep'in "yenilmez taktik" efsanesi de sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz kulübü Manchester City ve Chelsea, Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda karşı karşıya geldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK GOLÜNÜ FİNALDE ATTI

Mavi-beyazlı ekip, aradığı golü 42. dakikada Alman hücum oyuncusu Kai Havertz ile buldu. Mason Mount'un savunmanın arkasına pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Havertz, Ederson'dan sıyrılarak topu ağlara gönderdi. Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü atan Havertz, takımına kupayı kazandırarak tarihe geçti.

GUARDİOLA, TUCHEL'E DE ÜST ÜSTE 3 MAÇ KAYBETTİ

Thomas Tuchel, vatandaşı Jürgen Klopp'un ardından Pep Guardiola'yı üst üste üç resmi maçta mağlup eden ikinci teknik adam oldu.

"CİTY'NİN AYAKKABISINDA TAŞ OLMAK İSTEDİK"

Tuchel maç sonrası yaptığı açıklamada, "Manchester City'nin ayakkabısında taş olmak istedik" ifadelerini kullandı.

Tuchel'in öğrencileri, Guardiola'nın başında olduğu Manchester City'yi FA Cup yarı finalinde 1-0, Premier Lig maçında da deplasmanda 2-1 yenmişti.

Manchester City'nin başında ilk kez bir kupa finali kaybeden Pep Guardiola, kariyerinde ise 2010/11 İspanya Kral Kupası'nın ardından ikinci final yenilgisini aldı.

"YENİLMEZ TAKTİK" EFSANESİ SONA ERDİ

Bu sezon Guardiola ile 21 maçlık galibiyet serisi yakalayan Manchester City, önce ligde Manchester United'a, ardından da Chelsea'ye 3 kritik maçta yenildi.

Böylece Guardiola'nın meşhur taktik felsefesinin o kadar da kusursuz olmadığı ortaya çıktı.