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    Tuchel ve Conte kavga etti

    Tuchel ve Conte kavga etti

    Chelsea, kendi evinde Tottenham ile 2-2 berabere kalarak Londra derbisinden 1 puanla ayrıldı. Maç sonu iki teknik adam kavga etti.
    • 14.08.2022 - 20:48
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 21:04
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    İngiltere Premier Lig’in ikinci haftası, nefes kesen bir mücadele ile devam etti.

    Alman hoca Thomas Tuchel ile İtalyan teknik direktör Antonio Conte’yi karşı karşıya getiren Londra derbisinde Chelsea, Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

    Mücadele 2-2 berabere sona erdi. Chelsea'nin golleri 19. dakikada Kalidou Koulibaly ve 77. dakikada Reece James'den gelirken, Tottenham'ın golleri ise 68. dakikada Hojbjerg ve 90+6. dakikada Harry Kane'den geldi.

    Tuchel ve Conte kavga etti #1

    Kavga ettiler

    Karşılaşmada Tottenham'in 1-1 beraberliği sağladığı golden sonra sevinen teknik direktör Conte ile ona tepki gösteren meslektaşı Thomas Tuchell göğüs göğüse geldi.

    Hakem iki teknik direktöre sarı kart gösterdi. Chelsea galibiyet golünü bulduktan sonra bu kez Tuchell, Conte'nin önünden depar atarak sevincini yaşadı. Maç sonunda ise iki ekibin teknik direktörleri Thomas Tuchel ile Antonio Conte,  kırmızı kart gördü.

    Tuchel ve Conte kavga etti #2

    Tuchel ve Conte kavga etti #3

    Tuchel ve Conte kavga etti #4

    Tuchel ve Conte kavga etti #5(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)


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