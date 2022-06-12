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    Türk futbolcu Atakan Karazor, İbiza'da tutuklandı

    Almanya Ligi ekiplerinden VfB Stuttgart'ın orta saha oyuncusu Atakan Karazor, İspanya'nın İbiza Adası'nda tatildeyken tutuklandı.
    • 12.06.2022 - 09:08
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    Türk futbolcu Atakan Karazor, İbiza'da tutuklandı

    İsmi bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılan ve A Milli Takımı seçmesi gündeme gelen Stuttgart'ın orta saha oyuncusu Atakan Karazor, İbiza'da tatilde.

    Genç oyuncunun İspanya'da tutuklandığı ortaya çıktı.

    VfB Stuttgart, tutuklanma haberini doğruladı. Ancak neden tutuklandığına dair bir açıklama yapılmadı ve "Atakan suçlamaları reddediyor. Avukatlarımız sürekli temas halinde" denildi.

    Tecavüz iddiası

    Stuttgart net bir açıklama yapmadı ancak bazı basın organları 25 yaşındaki oyuncunun 18 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiğini yazdı.

    2019 yazında Holstein Kiel'den Stuttgart'a transfer olan Atakan Karazor, üç hafta önce kulübüyle yeni bir sözleşme imzaladı. Orta saha oyuncusunun 2023'te sona erecek sözleşmesi 2026 sonuna kadar uzatıldı.

    Türk futbolcu Atakan Karazor, İbiza da tutuklandı #1

    Almanya’da futbola başladı

    Türk asıllı Alman futbolcu Atakan Karazor, 13 Ekim 1996 doğumlu. Orta sahada görev yapan 25 yaşındaki oyuncu, Almanya'nın Bochum takımının altyapısında futbola başladı. Bochum'da yetişen Atakan, Borussia Dortmund'un 2. takımına transfer oldu. 2017'de Kiel'e giden ortasaha, 2019 yazında Stuttgart ile sözleşme imzaladı.

    Bu sezon Stuttgart ile 25 karşılaşmada görev alan Atakan Karazor, gol atamadı; 1 asist yaptı.


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