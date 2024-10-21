Türk kullanıcı, Juventus hesabını hackledi

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Real Madrid forması giyen Arda Güler'le ilgili çok konuşulan bir gelişme yaşandı.

Juventus'un İngilizce sosyal medya hesabı, milli futbolcunun transfer edildiğini açıkladı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada "Juventus'a hoş geldin Arda Güler! Futbolun yükselen yıldızı artık Juventus ailesinin bir parçası! Bu yeni yolculukta birlikte tarih yazmaya hazır mısınız?" ifadeleri kullanıldı.

Juventus'un Arda Güler ile ilgili bu paylaşımı sonrası, "Şaka mı?", "Hesap mı hacklendi?" soruları gündeme geldi.

JUVENTUS'TAN AÇIKLAMA

Juventus resmi hesabı, bu gelişmenin ardından bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, kulübün İngilizce hesabının saldırıya uğradığını ve yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu. Juventus ayrıca yaşanan sorunla ilgili çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

TÜRKLER HACKLEDİ

Juventus'un resmi hesabından yaptığı "Saldırıya uğradık" açıklamasının ardından ele geçirilen İngilizce hesaptan, "Oğlum şakaydı lan." şeklinde bir paylaşım daha yapıldı.

Yapılan paylaşımlar şu şekilde: