Türk taraftarların Joselu nefreti! Ancelotti 'ye rağmen Arda Güler'e penaltı kullandırmadı Real Madrid’in Girona ile oynadığı karşılaşmada Arda Güler’in kazandırdığı penaltı sonrası Joselu topun başına geçmiş ve skoru yapamamıştı. Karşılaşma sonrası Türk futbolseverler, Joselu’yu hedef tahtasına oturttu.

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La Liga’nın 24. haftasında Real Madrid, sahasında Girona’yı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 77. dakikasında oyuna giren Arda Güler, etkili oyunuyla dikkat çekerken takımına bir de penaltı kazandırdı. Ancak Joselu’nun penaltıyı değerlendirememesi sonrası adeta kıyamet koptu.

İspanyol basınından Relevo’da yer alan habere göre, Joselu’nun penaltıyı Arda Güler’e bırakmaması sonrası Türk futbolseverler adeta çıldırdı.

Ayrıca sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Ancelotti'nin Tchouameni ile haber göndererek penaltıyı Arda Güler'in atmasını istediği anlaşıldı.

Tchouameni'nin, Arda Güler'in penaltı kullanması için takım arkadaşı Joselu'yu uzun süre ikna etmeye çalıştığı görüldü.

Buna rağmen penaltıyı kendisi kullanan Joselu, kaçırdığı penaltının sosyal medyada linç ediliyor.

"Herkes sakin olsun"

Haberde, Arda Güler’in Real Madrid formasıyla Arandina karşısında ilk maçına çıktığı mücadelede Nico Paz’ın müsait pozisyonda kendisine pas vermemesi sonrası genç futbolcuya gelen eleştiriler de hatırlatıldı.

Nico Paz’a yapılan eleştiriler sonrası Arda Güler, Paz ile fotoğrafını paylaşarak “Herkes sakin olsun.” demişti.