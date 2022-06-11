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    Türkiye - Litvanya maçına kadın hakem atandı

    A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Litvanya ile İzmir'de oynayacağı karşılaşmayı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.
    • 11.06.2022 - 14:12
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 14:27
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    Türkiye - Litvanya maçına kadın hakem atandı

    UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta A Milli Futbol Takımı, 14 Haziran Salı günü saat 21.45’te başlayacak mücadelede İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda Litvanya ile mücadele edecek.

    Yardımcıları erkek olacak

    Bu zorlu maçta Fransız kadın hakem Stephanie Frappart düdük çalacak

    Frappart’ın yardımcılıklarını Mikael Berchebru ve Cyril Mugnier yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mikael Lesage olacak.

    Türkiye - Litvanya maçına kadın hakem atandı #1


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