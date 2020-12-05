Tusquets: Messi ayrılsaydı finansal açıdan daha iyi olurdu

Lionel Messi'yi satmak istediği yönündeki açıklamalarıyla gündeme gelen Barcelona'nın geçici başkanı Carles Tusquets, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

Sezon başında takımdan ayrılmak isteyen Lionel Messi krizi Barça'da devam ediyor.

Arjantinli yıldız hakkında söylediklerinin yanlış anlaşıldığını belirten geçici başkan Carles Tusquets, Messi'nin geleceği hakkında yaptığı yorumlara açıklık getirdi.

"AYRILMASI FİNANSAL AÇIDAN DAHA İYİ OLURDU"

Catalunya Radio'ya konuşan 69 yaşındaki başkan, "Messi'yi satacağımı söylemedim. Ayrılması Barcelona için finansal açıdan daha iyi olurdu çünkü Leo en çok kazanan futbolculardan bir tanesi. Fakat karar onun, ben veya bir başkası bunu değiştiremez." ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Ronald Koeman'ın, Messi hakkında yaptığı açıklamalarını yanlış anladığını söyleyen Tusquets, "Gerekirse, Koeman'a söylediklerimi yanlış anladığını söylerim. Ben sadece matematik yapıyordum." dedi.

Messi'nin Barça için yaptıklarının maliyetini telafi ettiğini belirten başkan, Barcelona'nın sadece bir kişiye bağlı kalmaması gerektiğini söyledi. La Liga'da iki maç eksiği bulunan Barcelona, 9 maçta topladığı 14 puanla 7. sırada yer alıyor.

Bartomeu'nun istifasının ardından Barcelona yeni başkanını belirlemek için 2021'in Ocak ayında seçime gidecek.