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    Uçak kazasında ölen Emiliano Sala'nın son ses kaydı ortaya çıktı

    2019 yılında uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın ve uçağın pilotu David Ibbotson'un son ses kayıtları ortaya çıktı.
    • 22.09.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 17:49
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    Uçak kazasında ölen Emiliano Sala'nın son ses kaydı ortaya çıktı

    2019 yılında Nantes'dan yeni transfer olduğu Cardiff City'e imza atmaya giderken uçağı düşen ve hayatını kaybeden futbolcu Emiliano Sala'nın son anlarına dair ses kaydı ortaya çıktı.

    "Çok korkuyorum"

    BBC tarafından yayınlanan ses kaydında Sala, "Şu an parçalanıyor gibi görünen bir uçaktayım. Benden haber alamazsanız, birileri beni arar mı bilmiyorum, çünkü beni bulamazlar. Çok korkuyorum." diyor. Ses kaydı dinleyenlerin adeta yüreğini parçaladı.

    Uçak kazasında ölen Emiliano Sala nın son ses kaydı ortaya çıktı #1

    Pilot sorunu önceden keşfediyor

    BBC, uçuş öncesi "Normalde can yeleğimi koltuklarımın arasında olurdu ama yarın can yeleğimi giyiyor olacağım." diyen pilot Ibbotson'un. bu seyahatin tehlikeli olduğunu önceden Sala'ya söylediğini belirtti.

    Haberde Ibbotson'un, arkadaşı Kevin Jones'a şunları dediği de kaydedildi: "Kanalın ortasındayım ve patlama duydum. Uçuş esnasında bir patlama duydum. Sorun ne olabilir?" 59 yaşındaki pilot, daha Sala'yı almak için Nantes Atlantik Havalimanı'na indiğinde bile uçakta sorun olduğunu keşfediyor ve konuştuğu bir arkadaşına "Bu uçak hangara geri dönmek zorunda." diyor.

    Uçak kazasında ölen Emiliano Sala nın son ses kaydı ortaya çıktı #2

    Sala'nın uçağını taşıyan pilot profesyonel değildi

    Emiliano Sala'yı aslında Cardiff'e, pilot David Henderson uçaracaktı. Ancak o Sala'yı kendisi götüremeyince Ibbotson'ı arayarak uçuşu ona havale etti. Ne var ki bir gaz tesisatçısı olan Ibbotson, profesyonel değil amatör bir pilottu. Daha da acısı ücretli yolcu taşıma ve karanlıkta uçma lisansı da bulunmuyordu. Buna rağmen, Sala'yı taşımayı kabul etti.

    Uçak kazasında ölen Emiliano Sala'nın son ses kaydı ortaya çıktı İZLE

    Kimliğinin belirlenmesi 4 gün sürmüştü

    Ancak pilot Davit İbbotson ve Sala'yı taşıyan uçak, Manş Denizi'nde kayıplara karıştı. Düşen uçağın enkazına 3 Şubat 2021'de ancak ulaşılabildi. Sala'nın kimliğinin belirlenmesi ise tam 4 gün sürmüştü.

    Uçak kazasında ölen Emiliano Sala nın son ses kaydı ortaya çıktı #3


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