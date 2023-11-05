Udinese Milan'ı yenerek ilk galibiyetini aldı Udinese, deplasmanda Milan'ı 1-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetine ulaştı.

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İtalya Serie A'nın 11. haftasında Stefano Pioli'nin ekibi Milan ile Gabriele Cioffi'nin yönetimindeki Udinese karşı karşıya geldi.

Udinese'nin ligdeki ilk galibiyeti

San Siro'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Udinese 1-0 kazanırken, galibiyet golünü 62. dakikada penaltıdan Roberto Pereyra kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki ilk galibiyetini alan Udinese 10 puana yükselirken, Milan 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Milan deplasmanda Lecce ile karşılaşırken, Udinese evinde Atalanta'yı konuk edecek.