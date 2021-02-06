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    UEFA, Ajax kalecisi Onana'yı futboldan men etti

    UEFA, Ajax'ın kalecisi Andre Onana'ya, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 12 ay futboldan men cezası verdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2021 - 10:46
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    UEFA, Ajax kalecisi Onana'yı futboldan men etti

    Hollanda temsilcisi Ajax, UEFA'dan gelen haberle sarsıldı.

    Yasaklı bir ilaç kullanan Ajax kalecisi Andre Onana, 12 ay futboldan men edildi.

    ETKEN MADDESİNİ BİLMEDEN KULLANDI

    Ajax Kulübünden yapılan açıklamada, 30 Ekim'de kendisini iyi hissetmeyen 24 yaşındaki kalecinin, eşine reçete edilmiş bir ilacı etken maddesini bilmeden kullandığı belirtildi.

    UEFA tarafından Onana'ya aynı gün yapılan idrar testinde yasaklı "furosemide" maddesine rastlandığı ve Kamerunlu kaleciye doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 12 ay men cezası verildiği kaydedildi.

    Cezanın bugünden itibaren geçerli olacağı, ulusal ve uluslararası tüm futbol aktivitelerini kapsayacağı ifade edildi.

    Ayrıca, kulübün ve Onana'nın karar hakkında Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) temyiz başvurusunda bulunacağı aktarıldı.

    UEFA, Ajax kalecisi Onana yı futboldan men etti #1

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