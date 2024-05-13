UEFA Avrupa Konferans Ligi finalini Artur Soares Dias yönetecek Olympiacos ile Fiorentina arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi finalini Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek.

İHA

2023-2024 sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi finalini yönetecek hakemler açıklandı. Yunan ekibi Olympiacos ile İtalyan Fiorentina 29 Mayıs Çarşamba günü AEK Arena'da karşı karşıya gelecek.

Zorlu karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Soares Dias düdük çalacak.

Uluslararası maçlarda 5 kez görev aldı

Dias'ın yardımcılıklarını Paulo Soares ile Pedro Ribeiro yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Glenn Nyberg olacak. VAR koltuğunda Tiago Martins, AVAR'da Christian Dingert görev alacak.

39 yaşındaki Dias, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 karşılaşmada görev yaptı.

Barcelona - Lyon

Barcelona ile Lyon arasında oynanacak olan Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde ise İngiliz Rebecca Welch düdük çalacak. 25 Mayıs Cumartesi günü İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames'te oynanacak karşılaşmada Welch'in yardımcılıklarını Natalie Aspinall ve Emily Carney yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Hırvat Ivana Martincic olacak.

Atalanta - Bayer Leverkusen

22 Mayıs Çarşamba günü İrlanda'nın Dublin şehrindeki Dublin Arena'da Atalanta ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi finalinde Romanya'dan Istvan Kovacs düdük çalacak. Kovacs'ın yardımcılıklarını ise Vasile Florin Marinescu ve Mihai Ovidiu Artene üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Slovak Ivan Kruzliak olacak.

Borussia Dortmund - Real Madrid

1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin Londra şehrindeki Wembley'de Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Final karşılaşmasını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Fransız François Letexier olacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)