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    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma ve Feyenoord finalde

    Roma ve Feyenoord, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adlarını finale yazdırdı.
    • 06.05.2022 - 01:23
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    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma ve Feyenoord finalde

    Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final rövanşları yapıldı.

    Roma, Abraham ile finali gördü

    AA'nın haberine göre; İngiltere'de oynanan ilk maçta 1-1 berabere kalan Roma ile Leicester City, yarı final rövanş maçında Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.

    Yaklaşık 70 bin futbolseverin izlediği mücadelede Roma'ya galibiyeti getiren tek golü, 11. dakikada İngiliz golcü Tammy Abraham attı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Roma, finale yükselen taraf oldu. Bitiş düdüğüyle Romalı futbolcular ve taraftarlar, statta büyük sevinç yaşadı.

    UEFA Avrupa Konferans Ligi nde Roma ve Feyenoord finalde #1

    Feyenoord finale çıktı, Cengiz üzüldü

    Diğer eşleşmede ise Cengiz Ünder'in forma giydiği Olimpik Marsilya ile Orkun Kökçü'nün takımı Feyenoord karşılaştı.

    Fransız kulübü Olimpik Marsilya, deplasmanda 3-2 yenildiği Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk etti. Feyenoord, mücadelenin 0-0 bitmesiyle finalde Roma'nın rakibi oldu.

    Milli futbolculardan Cengiz 80. dakikada oyuna girerken, Orkun 90 dakika sahada kaldı.

    Final maçı Tiran'da

    UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Stat'ta oynanacak.

    UEFA Avrupa Konferans Ligi nde Roma ve Feyenoord finalde #2


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