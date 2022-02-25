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    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar

    Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu, 8 müsabakayla tamamlanırken, son 16'ya kalan takımlar belli oldu.
    • AA
    • 25.02.2022 - 02:57
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    Turu geçen takımlar, adlarını son 16 turuna yazdırdı. Bu turdaki eşleşmeler, 25 Şubat Cuma günü TSİ 15.00'te İsviçre'de düzenlenecek kura çekimiyle belirlenecek.

    TURU GEÇEN TAKIMLAR

    Bu geceki sonuçların ardından; Olimpik Marsilya, PSV Eindhoven, Leicester City, Bodo/Glimt, Partizan, Slavia Prag, Vitesse ve PAOK son 16 turuna adını yazdırdı.

    Turnuvada Türkiye'yi temsil eden tek takım konumundaki Fenerbahçe, evinde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında, Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk oldu ve tekrar aynı skorla 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

    UEFA Avrupa Konferans Ligi nde son 16 ya kalan takımlar #1

    Play-off rövanş maçları ve ilk maçları skorları şöyle:

    Karabağ (Azerbaycan): 0 - Olimpik Marsilya (Fransa): 3 (1-3)

    Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1 - PSV Eindhoven: 1 (0-1)

    Randers (Danimarka): 1 - Leicester City (İngiltere): 3 (1-4)

    Bodo/Glimt (Norveç): 2 - Celtic (İskoçya): 0 (3-1)

    Partizan (Sırbistan): 2 - Sparta Prag (Çekya): 1 (1-0)

    Slavia Prag (Çekya): 3 - Fenerbahçe: 2 (3-2)

    Vitesse (Hollanda): 2 - Rapid Wien (Avusturya): 0 (1-2)

    PAOK (Yunanistan): 2 - Midtjylland (Danimarka): 1 (0-1) - Penaltılarla 5-3 PAOK turu geçti


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