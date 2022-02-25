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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu, 8 müsabakayla tamamlanırken, son 16'ya kalan takımlar belli oldu.