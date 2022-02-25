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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar
- AA
- 25.02.2022 - 02:57
Turu geçen takımlar, adlarını son 16 turuna yazdırdı. Bu turdaki eşleşmeler, 25 Şubat Cuma günü TSİ 15.00'te İsviçre'de düzenlenecek kura çekimiyle belirlenecek.
TURU GEÇEN TAKIMLAR
Bu geceki sonuçların ardından; Olimpik Marsilya, PSV Eindhoven, Leicester City, Bodo/Glimt, Partizan, Slavia Prag, Vitesse ve PAOK son 16 turuna adını yazdırdı.
Turnuvada Türkiye'yi temsil eden tek takım konumundaki Fenerbahçe, evinde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında, Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk oldu ve tekrar aynı skorla 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.
Play-off rövanş maçları ve ilk maçları skorları şöyle:
Karabağ (Azerbaycan): 0 - Olimpik Marsilya (Fransa): 3 (1-3)
Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1 - PSV Eindhoven: 1 (0-1)
Randers (Danimarka): 1 - Leicester City (İngiltere): 3 (1-4)
Bodo/Glimt (Norveç): 2 - Celtic (İskoçya): 0 (3-1)
Partizan (Sırbistan): 2 - Sparta Prag (Çekya): 1 (1-0)
Slavia Prag (Çekya): 3 - Fenerbahçe: 2 (3-2)
Vitesse (Hollanda): 2 - Rapid Wien (Avusturya): 0 (1-2)
PAOK (Yunanistan): 2 - Midtjylland (Danimarka): 1 (0-1) - Penaltılarla 5-3 PAOK turu geçti