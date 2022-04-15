Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
587.894
-2.68%
BTXN Coin
30.73
1.99%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 8 C

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finalistler

    UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonunda çeyrek final rövanş maçları sona erdi. İşte yarı finale yükselen takımlar..
    • 15.04.2022 - 01:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finalistler

    Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, İngiltere'nin Leicester City, İtalya'nın Roma, Hollanda'nın Feyenoord ve Fransa'nın Olimpik Marsilya takımları, yarı final biletini aldı.

    Roma bu kez Bodo'yu farklı yendi

    AA'nın haberine göre; Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Roma, grupta ve çeyrek final ilk maçında olmak üzere iki kez yenildiği Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 4-0'lık farklı skorla geçerek taraftarının gönlünü aldı.

    Olimpik Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, takımının 1-0 kazandığı PAOK maçının 72. dakikasında oyuna girdi.

    UEFA Avrupa Konferans Ligi nde yarı finalistler #1

    İlk maçların 28 Nisan, rövanş mücadelelerinin ise 5 Mayıs'ta oynanacağı yarı finalde, Leicester City-Roma ve Feyenoord-Olimpik Marsilya eşleşmeleri gerçekleşti.

    Çeyrek final eşleşmelerinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    PSV (Hollanda) - Leicester City (İngiltere): 0-0, 1-2

    Roma (İtalya)﻿﻿ - Bodo/Glimt (Norveç): 1-2, 4-0

    Slavia Prag (Çekya) - Feyenoord (Hollanda): 3-3, 1-3

    PAOK (Yunanistan) - Olimpik Marsilya (Fransa): 1-2, 0-1


    İlginizi Çekebilir

    ABD'li komutan, YPG'nin elebaşı Ferhat Abdi Şirin'le görüştü
    Dünya

    ABD'li komutan, YPG'nin elebaşı Ferhat Abdi Şirin'le görüştü

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay

    Turkey reports more than 5,500 coronavirus cases
    Turkey

    Turkey reports more than 5,500 coronavirus cases

    Görüş Bildir