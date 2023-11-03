UEFA, Ballon d'Or'un ortak düzenlenmesi için anlaşmaya vardı UEFA ve Groupe Amaury Ballon d'Or için anlaşma imzaladı. Ballon d'Or ödüllerine iki yeni kategorinin ekleneceği belirtildi.

AA

UEFA, France Football ve L'Equipe'in sahibi Groupe Amaury ile Ballon d'Or'un (Altın Top) ortak düzenlenmesi için anlaşma yapıldığını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

UEFA ve medya şirketleri France Football ve L'Equipe'in sahibi Groupe Amaury, 2024'ten itibaren Ballon d'Or'u birlikte düzenlemek üzere bir ortaklık yaptı.

Ballon d'Or ödüllerine iki yeni kategorinin daha ekleneceği açıklandı.

Ballon d'Or ödüllerinde yılın en iyi erkek ve kadın teknik direktörü kategorilerinin de yer alacağı duyuruldu.

2024 Ballon d'Or'da yer alacak ödül kategorileri şunlar:

- Ballon d'Or (Yılın en iyi erkek ve kadın futbolcusu)

- Yılın en iyi erkek teknik direktörü

- Yılın en iyi kadın teknik direktörü

- 21 yaş altı en iyi oyuncuya verilen Kopa ödülü

- Yılın en iyi kalecisine verilen Yashin ödülü

- Yılın forvetine verilen Gerd Müller ödülü

- Erkeklerde sezonun kulübü

- Kadınlarda sezonun kulübü ödülü

- Socrates ödülü (insani yardım)

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)