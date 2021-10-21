UEFA Başkanı FIFA'yı uyardı: Dünya Kupası 4 yılda bir olmalı

FIFA'nın Dünya Kupası'nın 4 yerine 2 yılda bir yapılması teklifine UEFA'nın başkanı Alexander Ceferin, bu konuda oylamaya gitmenin çok ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Spor dünyasının gündeminde, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA’nın, "Dünya Kupası 4 yerine 2 yılda bir yapılsın, uluslararası futbol takviminde revizyona gidilsin" teklifi var.

Son olarak FIFA, UEFA’ya bağlı 55 ülkenin temsilcileri ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

UEFA BAŞKANI UYARDI: "OYLAMAYA ZORLAMAYIN"

Reuters'te yer alan habere göre toplantıda, UEFA Başkanı Alexander Ceferin, FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu aralık ayında herhangi bir oylamayı zorlamaması konusunda uyardı.

"FUTBOL İÇİN ÇOK KÖTÜ SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

Habere göre, Ceferin, "Ciddi şekilde, sizden ve FIFA’dan herhangi bir oylama yapılması için şartları zorlamamanızı rica ediyorum çünkü bu futbol için çok kötü sonuçlar doğurabilir." dedi.

20 ARALIK'TA 211 ÜYENİN OYUNA SUNULABİLİR

FIFA’nın 20 Aralık’ta 211 üye federasyonun katılımı ile küresel bir zirvede takvim değişikliği planını oya sunabileceği belirtiliyor.

UEFA Başkanı Ceferin, kulüpler ve ligler gibi konunun farklı taraflarının oy hakkı olmadığını, böyle bir oylamanın onların varlığına zarar vereceğini söyledi.

BAZI AVRUPA ÜLKELERİ DE ELEŞTİRDİ

Aynı toplantıda, İtalya, Romanya, Almanya, Portekiz gibi farklı federasyonların da eleştiride bulunduğu öğrenildi.

İNFANTİNO: "ÖNERİLERE AÇIĞIZ"

Infantino ise eleştirilere karşı, farklı önerilere açık olduklarının altını çizdi.

ARSENE WENGER: "BU FORMAT ÖMRÜNÜ DOLDURDU"

Bu arada FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, teklifin detaylarını yayınladığı video klipte anlattı. Wenger, futbolu geliştirmenin arayışı içinde olduklarını belirterek, var olan formatın ömrünü doldurduğunu söyledi.