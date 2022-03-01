UEFA, Gazprom ile iş birliğini sonlandırdı

UEFA, Gazprom ile iş birliğini sonlandırdı

UEFA, Rus enerji şirketi Gazprom ile arasındaki sponsorluk anlaşmasını sonlandırma kararı aldı.

Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçıları ve NATO'ya üyelik ihtimalini bahane ederek bu ülkeyi işgale başlaması sonrası tepkiler sürüyor.

Rusya'nın ekonomik olarak cezalandırılması amacıyla, Rus enerji şirketi Gazprom'un UEFA sponsorluğu da iptal edildi.

UEFA KAPSAMINDA TÜM SPONROSLUKLARI İPTAL EDİLDİ

UEFA'dan yapılan açıklamada, derhal yürürlüğe giren kararın UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA milli takım organizasyonları ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası dahil mevcut tüm anlaşmaları kapsadığı belirtildi.