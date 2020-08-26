UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg finalist oldu

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg finalist oldu

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Barcelona'yı 1-0 yenen Wolfsburg finale yükseldi.

Turnuvanın yarı finalinde, kupada daha önce 2 kez şampiyonluğa uzanan Almanya ekibi Wolfsburg ile 2019'da finale kalan İspanya'nın Barcelona ekibi karşı karşıya geldi.

ROLFÖ'NÜN GOLÜYLE FİNALE ÇIKTILAR

İspanya'nın San Sebastian kentindeki Anoeta Stadı'nda oynanan mücadeleyi Wolfsburg, 58. dakikada Fridolina Rolfö'nün golüyle 1-0 kazanarak finale yükseldi.

Wolfsburg'un finaldeki rakibi, yarın Fransız takımları Olympique Lyon ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak diğer yarı final maçının ardından belli olacak.