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    UEFA kulüp organizasyonlarında en iyi 11'ler

    Veri karşılaştırma uygulaması Comparisonator, UEFA kulüp organizasyonlarının grup aşamalarındaki en iyi 11'leri belirlerken, Galatasaray'dan Muslera ve Marcao da listeye girdi.
    • AA
    • 16.12.2021 - 05:35
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    UEFA kulüp organizasyonlarında en iyi 11'ler

    E Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turuna yükselen Galatasaray'dan Muslera ve Marcao, UEFA Avrupa Ligi gruplarının en iyi kadrosunda yer aldı.

    Avrupa kupalarının grup aşamalarındaki en iyi 11'ler şöyle:

    UEFA Şampiyonlar Ligi

    Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alexander-Arnold (Liverpool), Kounde (Sevilla), Martinez (Ajax), Cancelo (Manchester City), Berghuis (Ajax), Fernandes (Manchester United), Salah (Liverpool), Sane (Bayern Münih), Haller (Ajax), Lewandowski (Bayern Münih)

    UEFA kulüp organizasyonlarında en iyi 11 ler #1

    UEFA Avrupa Ligi

    Muslera (Galatasaray), Aguilar (Monaco), Bediashile (Monaco), Marcao (Galatasaray), Cresswell (West Ham United), Maddison (Leicester City), Evander (Midtjylland), Wirtz (Bayer Leverkusen), Januzaj (Real Sociedad), Ekambi (Olimpik Lyon), Daka (Leicester City)

    UEFA kulüp organizasyonlarında en iyi 11 ler #2

    UEFA Avrupa Konferans Ligi

    Lindner (Basel), Bah (Slavia Prag), Piesinger (Randers), Ngadeu-Ngadjui (Gent), Sidcley (PAOK), Biel (Kopenhag), Andrade (Karabağ), Zivkovic (PAOK), Wittek (Vitesse), Abraham (Roma), Cabral (Basel)

    UEFA kulüp organizasyonlarında en iyi 11 ler #3

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