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UEFA kulüp organizasyonlarında en iyi 11'ler

UEFA kulüp organizasyonlarında en iyi 11'ler

Veri karşılaştırma uygulaması Comparisonator, UEFA kulüp organizasyonlarının grup aşamalarındaki en iyi 11'leri belirlerken, Galatasaray'dan Muslera ve Marcao da listeye girdi.