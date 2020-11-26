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    UEFA maçlarında Maradona için 1 dakikalık saygı duruşu

    Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın ölümü nedeniyle, UEFA organizasyonlarında bu hafta oynanacak maçlarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
    • AA
    • 26.11.2020 - 03:28
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    UEFA maçlarında Maradona için 1 dakikalık saygı duruşu

    UEFA, kararın yanı sıra Başkan Aleksander Ceferin'in taziye mesajını da sosyal medya hesabından paylaştı.

    Maradona'nın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirten Ceferin, "Dünya futbolunun en büyük ve ikonik figürlerinden biriydi. Dehası ve karizmasıyla harika bir futbolcuydu. İhtişam ve yeteneğiyle genç ve yaşlı taraftarları heyecanlandıran biri olarak tarihe geçecek." ifadelerini kullandı.

    Ceferin'in bu haftaki maçlarda Maradona'nın anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması talimatı verdiği kaydedildi.

    UEFA maçlarında Maradona için 1 dakikalık saygı duruşu #1

    UEFA maçlarında Maradona için 1 dakikalık saygı duruşu #2

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