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    UEFA organizasyonlarında yüzde 30'a kadar seyirci alınabilecek

    UEFA, yerel yönetimlerin izin vermesi ve stadyum kapasitesinin yüzde 30'unun aşılmaması koşullarıyla maçlara seyirci alınabileceğini duyurdu.
    • AA
    • 01.10.2020 - 22:24
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    UEFA organizasyonlarında yüzde 30'a kadar seyirci alınabilecek

    Koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir maçlar seyircisiz oynanıyor. UEFA, seyircisiz oynanan maçlar için bir değişikliğe gitti.

    UEFA'dan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararla, UEFA organizasyonlarında stadın yüzde 30'una kadar seyirci alınabileceği belirtildi.

    GELECEK HAFTADAN İTİBAREN BAŞLAYACAK

    Uygulamanın gelecek haftadan itibaren oynanacak milli takım maçlarıyla başlayacağı, maksimum yüzde 30 olmak üzere tribünlere ne kadar seyirci alınacağı konusunun ise yerel yönetimlerin inisiyatifinde olacağı ifade edildi.

    UEFA organizasyonlarında yüzde 30 a kadar seyirci alınabilecek #1

    DEPLASMAN TAKIM TARAFTARLARINA İZİN YOK

    Yeni bir karar alınana kadar, deplasman takım taraftarına ise statlara giriş izninin verilmeyeceği kaydedildi.

    Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 24 Eylül'de oynanan UEFA Süper Kupa maçına pilot uygulama olarak seyirci alındığı hatırlatılarak, elde edilen başarılı sonucun bu kararda etkili olduğu vurgulandı.

    UEFA organizasyonlarında yüzde 30 a kadar seyirci alınabilecek #2

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