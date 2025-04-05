UEFA, Real Madridli futbolculara ceza verdi

AA & Ensonhaber

UEFA Disiplin Kurulu, Real Madrid'den Kylian Mbappe ve Antonio Rüdiger'e birer maç ceza verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, kurul tarafından "temel nezaket kurallarını ihlal etme" gerekçesiyle birer maç cezanın yanında Rüdiger'e 40 bin euro, Mbappe'ye ise 30 bin euro para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu maç cezalarının 1 yıllık bir gözetim süresine tabi olduğu ve derhal uygulanmayacağı da aktarıldı.

Bir başka Real Madrid oyuncusu Daniel Ceballos'un ise "temel nezaket kurallarını ihlal etme" gerekçesiyle 20 bin euroluk para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

NELER OLMUŞTU?

Real Madrid, 12 Mart'ta Atletico Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçını penaltı atışları sonucu kazandıktan sonra Mbappe, Rudiger, Ceballos ve Vinicius Jr. kutlama yaparken Atletico Madrid tribünlerine tahrik edici hareketler yapmıştı.