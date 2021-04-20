UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin formatını değiştirdi

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, ile Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını açıkladı.

Zoom üzerinden düzenlenen toplantıda konuşan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2024-2025 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'ne 36 takımın katılacağını söyledi.

Yeni formata göre kulüpler, lig usulü 5 iç ve 5 dış saha olmak üzere 10 farklı takımla mücadele edecek.

İLK SEKİZ, SON 16'YA KALACAK

Müsabakalar sonucunda ortaya çıkacak puan durumuna göre ilk sekiz sırada yer alan kulüpler, son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.

PLAY-OFF'A GİRECEK TAKIMLAR

9 ile 24. sıra arasında bulunan takımlar play-off oynayacak ve galip gelenler bir üst tura katılacak. 25 ile 36. sıra arasındaki takımlar ise turnuvaya veda edecek.

AVRUPA LİGİ'NE DE UYARLANACAK

Son 16 eşleşmeleriyle birlikte mevcut sistemdeki eleme usulü geçerli olacak. Yeni format, UEFA Avrupa Ligi'ne de uyarlanacak.

Yeni formatın Avrupa futbolunda mücadeleyi ve dayanışmayı artıracağını söyleyen Ceferin, şunları kaydetti:

"Bu gelişmiş format, sahada elde edilen sonuçlar sayesinde Avrupa'daki herhangi bir takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayalini sürekli canlı tutacak. Ayrıca, seçilmiş küçük bir kartel grup yerine, Avrupa futbolundaki herkes için uzun vadeli yaşama imkanıyla birlikte refah ve büyüme sağlayacaktır."