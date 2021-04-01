UEFA stadyumlarda uygulanan yüzde 30 seyirci kısıtlamasını kaldırdı

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği, koronavirüs salgının nedeniyle stadyumlarda uygulanan yüzde 30 seyirci kısıtlamasının kaldırıldığını açıkladı.

UEFA Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara göre, yüzde 30 seyirci kısıtlaması kaldırıldı. Karşılaşmalardaki seyirci kapasitesinin belirlenmesini yerel makamların yapılacağı, deplasman taraftarlarına yönelik uygulanan kısıtlamanın ise mayıs ayına kadar devam edeceği bildirildi.

5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ DEVAM EDECEK

Öte yandan fikstür yoğunluğu sebebiyle uygulanan 5 oyuncu değişikli uygulamasının Euro 2020 ve 2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri’nde de devam edeceği kaydedildi.