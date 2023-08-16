UEFA Süper Kupa heyecanı: Manchester City - Sevilla maçının muhtemel 11'leri UEFA Süper Kupa finalinde Manchester City ile Sevilla kozlarını paylaşacak.

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48. UEFA Süper Kupa, İngiltere ekibi Manchester City ile İspanya temsilcisi Sevilla arasında yapılacak maçla sahibini bulacak.

Geçen sezon İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan Manchester City ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla'nın karşılaşacağı Süper Kupa maçı, Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, TV 8,5 ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

Manchester City, tarihinde ilk kez Süper Kupa maçına çıkacak. Beş kezle en fazla Süper Kupa maçı kaybeden takım olan Sevilla ise ikinci zaferini elde etmeye çalışacak.

Muhtemel 11'ler

Manchester City: Ortega; Walker, Akanji, Gvardiol, Ake; Rodri, Kovacic; Foden, Alvarez, Grealish; Haaland

Sevilla: Bounou; Jesus Navas, Bade, Gudelj, Acuna; Jordan, Rakitic; Ocampos, Suso, Óliver Torres; En-Nesyri