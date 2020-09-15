UEFA Süper Kupa maçının hakemi

Bayern Münih ile Sevilla arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçında, İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.

UEFA 2020 Süper Kupa finali, 24 Eylül Perşembe günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla arasında oynanacak maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek.

AZ SAYIDA TARAFTAR ALINACAK

Koronavirüs nedeniyle stada yüzde 30 kapasitede taraftarın kabul edileceği maçın dördüncü hakemi ise Orel Grinfeeld olacak.