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    UEFA Süper Kupa maçının hakemi

    Bayern Münih ile Sevilla arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçında, İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2020 - 15:39
    • Güncelleme : 15.09.2020 - 15:39
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    UEFA Süper Kupa maçının hakemi

    UEFA 2020 Süper Kupa finali, 24 Eylül Perşembe günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.

    UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla arasında oynanacak maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

    Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek.

    AZ SAYIDA TARAFTAR ALINACAK

    Koronavirüs nedeniyle stada yüzde 30 kapasitede taraftarın kabul edileceği maçın dördüncü hakemi ise Orel Grinfeeld olacak.

    UEFA Süper Kupa maçının hakemi #1

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