UEFA Süper Kupa sahibi buluyor! Real Madrid ve Atalanya maçının muhtemel 11'leri

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta ile UEFA Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
Maç, Polonya'nın başkenti Varşova'daki Narodowy Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak ve İsviçreli hakem Sandro Scharer tarafından yönetilecek.
Real Madrid, Arda Güler'in de forma giydiği kadrosuyla bu kupayı altıncı kez müzesine götürmeye çalışacak. Atalanta ise tarihinde ilk defa Süper Kupa zaferi elde etmek istiyor.
GALATASARAY'IN SÜPER KUPA BAŞARISI
Galatasaray, 2000 yılında Real Madrid'i Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 mağlup ederek Türkiye'ye UEFA Süper Kupa'yı kazandırmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy, Tchouameni, Valverde, Modric, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe.
Atalanta: Musso, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri, De Ketelaere, Lookman, Retegui.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış