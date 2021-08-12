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    UEFA Süper Kupa'sını Villarreal'i penaltılarla yenen Chelsea kazandı

    UEFA Süper Kupa'sını Villarreal'i penaltılarla yenen Chelsea kazandı

    UEFA Süper Kupa'da normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Chelsea, Villarreal'e penaltı atışlarında 6-5 üstünlük sağlayarak şampiyon oldu.
    • AA
    • 12.08.2021 - 01:57
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 10:00
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    Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Windsor Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa maçında, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan İngiltere'nin Chelsea takımı ile Avrupa Ligi şampiyonu İspanyol ekibi Villarreal karşılaştı.

    PERDEYİ ZIYECH AÇTI

    Maçın 27. dakikasında Chelsea 1-0 öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Havertz'in ceza alanına ortaladığı topu, müsait pozisyondaki Ziyech ağlara gönderdi.

    UEFA Süper Kupa sını Villarreal i penaltılarla yenen Chelsea kazandı #1

    CHELSEA HOCASI SARI KART GÖRDÜ

    İlk yarının son bölümünde hakem Sergei Karasev, itirazları nedeniyle Chelsea'nin Alman teknik direktörü Thomas Tuchel'e sarı kart gösterdi.

    UEFA Süper Kupa sını Villarreal i penaltılarla yenen Chelsea kazandı #2

    VILLARREAL 2. YARI SKORU EŞİTLEDİ

    Karşılaşmanın 73. dakikasında skora denge geldi. Chelsea savunmasının uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Gerard Moreno, ceza alanında Dia ile paslaştıktan sonra meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

    Mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

    UEFA Süper Kupa sını Villarreal i penaltılarla yenen Chelsea kazandı #3

    UZATMALAR VE PENALTILAR

    Uzatma bölümünde de iki takım skoru lehine değiştiremeyince şampiyonu belirlemek için seri penaltı atışlarına gidildi.

    UEFA Süper Kupa sını Villarreal i penaltılarla yenen Chelsea kazandı #4

    CHELSEA 7. ATIŞLARDA KAZANDI

    Chelsea'de Azpilicueta, Alonso, Mount, Jorginho, Pulisic, Rüdiger atışları gole çevirirken, Havertz penaltıyı kaçırdı.

    Villarreal'de ise Gerard Moreno, Estupinan, Gomez, Raba, Foyt penaltılarda gol sevinci yaşadı, Mandi ve Albiol fileleri havalandıramadı.

    UEFA Süper Kupa sını Villarreal i penaltılarla yenen Chelsea kazandı #5

    33 YIL SONRA İKİNCİ SÜPER KUPA

    Chelsea, 1998'den sonra tarihinde ikinci kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Londra ekibi, 2012, 2013 ve 2019 yıllarında ise finalden eli boş ayrılmıştı.

    UEFA Süper Kupa sını Villarreal i penaltılarla yenen Chelsea kazandı #6

    Chelsea: 1 - Villarreal: 1

    Stat: Windsor Park

    Hakemler: Sergei Karasev, Igor Demeshko, Maksim Gavrilin (Rusya)

    Chelsea: Mendy (Dk. 119 Kepa), Zouma (Dk. 66 Christensen), Chalobah, Rudiger, Hudson-Odoi (Dk. 82 Azpilicueta), Kante (Dk. 65 Jorginho), Kovacic, Alonso, Ziyech (Dk. 43 Pulisic), Havertz, Werner (Dk. 65 Mount)

    UEFA Süper Kupa sını Villarreal i penaltılarla yenen Chelsea kazandı #7

    Villarreal: Asenjo, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza (Dk. 58 Estupinan), Trigueros (Dk. 71 Gomez), Capoue (Dk. 70 Gaspar), Alberto Moreno (Dk. 85 Morlanes), Pino (Dk. 91 Mandi), Dia (Dk. 86 Raba), Gerard Moreno

    Goller: Dk. 27 Ziyech (Chelsea), Dk. 73 Gerard Moreno (Villarreal)

    Sarı kartlar: Dk. 45 Rudiger (Chelsea), Dk. 61 Pino, Dk. 119 Raba (Villarreal)

    UEFA Süper Kupa sını Villarreal i penaltılarla yenen Chelsea kazandı #8

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