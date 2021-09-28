UEFA, Süper Lig davasından vazgeçti

UEFA, Süper Lig projesinin baş aktörlerinden Juventus, Real Madrid ve Barcelona'ya yönelik disiplin soruşturmasından vazgeçti.

UEFA, Süper Lig projesinin hayata geçmesinde başı çeken kulüpler olan Real Madrid, Barcelona ve Juventus'a yönelik davalardan feragat edildiğini açıkladı.

Yapılan duyuruda yürütülen süreçle ilgili bilgi verilirken, Avrupa Süper Ligi projesinin UEFA yönetmeliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle disiplin soruşturması yapıldığı aktarıldı.

UEFA'dan ayrılma girişiminde bulunan 9 kulübe (Manchester City ve Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Inter, Milan ve Atletico Madrid) Avrupa kupası gelirlerinin yüzde 5'i kadar para cezası verilmesine hükmedilmişti ancak geriye kalan üç kulüp olan Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un çok daha ağır yaptırımlara maruz kalacağı konuşuluyordu.

YENİ PROJE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Soruşturmanın devamında gelişen süreçte ise UEFA'nın Süper Lig'in kurulmasına öncülük eden Real Madrid, Barcelona ve Juventus üzerinden devam eden soruşturmadan vazgeçtiği ve temyize gitmeyi de düşünmediği için konunun kapatılacağı ifade edildi.

Avrupa Süper Ligi girişiminin başlamadan bitmesine rağmen özellikle Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un diyalog toplantısı çağrısına UEFA'nın hala olumlu yanıt vermediği ve bu üç takımın gelir artırma projelerinin de halen devam ettiği biliniyor.