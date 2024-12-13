UEFA ülke puanı sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin son durumu

UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Başakşehir, bu haftaki maçlarını geride bıraktı.
Bu karşılaşmaların ardından Türkiye'nin güncellenen ülke puanı belli oldu.
1 GALİBİYET, 1 BERABERLİK VE 2 MAĞLUBİYET
Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe ise İspanyol ekibi Athletic Club'a 2-0 mağlup oldu.
Haftanın bir diğer maçında Beşiktaş, Bodo/Glimt deplasmanından 2-1 yenilgiyle ayrıldı.
Son olarak Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ise haftanın tek galibiyetini aldı. Temsilcimiz, Heidenheim'ı 3-1 yenmeyi başardı.
İŞTE YENİ ÜLKE SIRALAMASI
1-İNGİLTERE - 97.160
2-İTALYA - 85.856
3-İSPANYA - 80.561
4-ALMANYA - 77.410
5-FRANSA - 64.950
6-HOLLANDA - 59.900
7-PORTEKİZ - 55.616
8-BELÇİKA - 49.200
9-ÇEKYA - 41.450
10-TÜRKİYE - 39.900
11-NORVEÇ - 33.250
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