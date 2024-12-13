UEFA ülke puanı sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin son durumu

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UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Başakşehir, bu haftaki maçlarını geride bıraktı.

Bu karşılaşmaların ardından Türkiye'nin güncellenen ülke puanı belli oldu.

1 GALİBİYET, 1 BERABERLİK VE 2 MAĞLUBİYET

Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe ise İspanyol ekibi Athletic Club'a 2-0 mağlup oldu.

Haftanın bir diğer maçında Beşiktaş, Bodo/Glimt deplasmanından 2-1 yenilgiyle ayrıldı.

Son olarak Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ise haftanın tek galibiyetini aldı. Temsilcimiz, Heidenheim'ı 3-1 yenmeyi başardı.

İŞTE YENİ ÜLKE SIRALAMASI

1-İNGİLTERE - 97.160

2-İTALYA - 85.856

3-İSPANYA - 80.561

4-ALMANYA - 77.410

5-FRANSA - 64.950

6-HOLLANDA - 59.900

7-PORTEKİZ - 55.616

8-BELÇİKA - 49.200

9-ÇEKYA - 41.450

10-TÜRKİYE - 39.900

11-NORVEÇ - 33.250