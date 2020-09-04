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UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları
- AA
- 04.09.2020 - 02:29
B Ligi 3. Grup'ta yer alan Türkiye, sahasında Macaristan'a 80. dakikada Dominik Szoboszlai'nin attığı golle 1-0 yenildi.
RUSYA, SIRBİSTAN'I 3-1 YENDİ
Gruptaki diğer karşılaşmada Rusya, Sırbistan'ı ilki penaltıdan olmak üzere 48 ve 81. dakikalarda Artem Dzyuba, 69. dakikada Vyacheslav Karavaev'in kaydettiği gollerle 3-1 mağlup etti.
Konuk takım Sırbistan'ın tek golü, 78. dakikada Aleksandar Mitrovic'den geldi.
ALMANYA İLE İSPANYA YENİŞEMEDİ
Günün öne çıkan A Ligi 4. Grup mücadelesinde ise Almanya, evinde İspanya ile 1-1 berabere kaldı. Almanya'nın golünü 51. dakikada Timo Werner, İspanya'nın golünü 90+6. dakikada Jose Gaya kaydetti.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
4. Grup: Ukrayna-İsviçre: 2-1
Almanya-İspanya: 1-1
B Ligi
3. Grup: Türkiye-Macaristan: 0-1
Rusya-Sırbistan: 3-1
4. Grup: Bulgaristan-İrlanda Cumhuriyeti: 1-1
Finlandiya-Galler: 0-1
C Ligi
3. Grup: Moldova-Kosova: 1-1
Slovenya-Yunanistan: 0-0
D Ligi
1. Grup: Letonya-Andorra: 0-0
Faroe Adaları-Malta: 3-2