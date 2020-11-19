Dolar
7.7063
-0.1257%
Euro
9.1258
-0.2666%
Altın
1870.06
-0.0133%
Borsa
1294.72
2.7783%
G. Altın
463.539
-0.1273%
Bitcoin
136917.63
0.2004%
EXEN Coin
12.31
-0.08%
11ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 11 C
    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları ve son durum

    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları ve son durum

    Fransa ve İspanya'nın ardından İtalya ve Belçika, gruplarını lider bitirerek Uluslar Ligi finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.
    • AA
    • 19.11.2020 - 03:07
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    UEFA Uluslar Ligi'nin 2020-2021 sezonu 6. haftası, A, B ve C liglerinde oynanan 18 karşılaşmayla sona erdi.

    B Ligi 3. Grup maçında Macaristan'a konuk olan Türkiye, 57. dakikada David Siger ve 90+5. dakikada Kevin Varga'nın attığı golle sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Macaristan, bu galibiyetle grubu 11 puanla ilk sırada bitirdi.

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları ve son durum #1

    SIRBİSTAN, RUSYA'YA 5 ATTI

    Grubun diğer maçında ise Sırbistan, evinde Rusya'yı 10. dakikada Nemanja Radonjic, 25 ve 45+1. dakikalarda Luka Jovic, 41. dakikada Dusan Vlahovic, 64. dakikada Filip Mladenovic'in golleriyle 5-0 yendi.

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları ve son durum #2

    İTALYA VE BELÇİKA FİNALDE

    Günün öne çıkan mücadelesinde İtalya, deplasmanda Bosna Hersek'i 22. dakikada Andrea Belotti ve 68. dakikada Domenico Berardi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek A Ligi 1. Grup'ta 12 puanla zirvede yer aldı.

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları ve son durum #3

    A Ligi 2. Grup'ta Belçika, evinde Danimarka'yı 3. dakikada Youri Tielemans, 56 ve 69. dakikalarda Romelu Lukaku, 88. dakikada Kevin De Bruyne'nin kaydettiği gollerle 4-2 yendi. Danimarka'nın gollerini, 17. dakikada Jonas Wind ve 87. dakikada Nacer Chadli kendi kalesine attı. Belçika, 15 puanla grubunu zirvede tamamladı.

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları ve son durum #4

    Böylece Fransa ve İspanya'dan sonra İtalya ile Belçika da 4 ülkenin mücadele edeceği Uluslar Ligi finallerine kaldı.

    YÜKSELEN TAKIMLAR

    Uluslar Ligi'nde tamamlanan maçların ardından Avusturya, Çekya, Macaristan, Galler A Ligi'ne, Arnavutluk, Ermenistan, Slovenya B Ligi'ne yükseldi.

    DÜŞEN TAKIMLAR

    Bosna Hersek, İzlanda B Ligi'ne, Kuzey İrlanda, Slovakya, Türkiye, Bulgaristan C Ligi'ne düştü. Kazakistan, Estonya, Moldova ise C Ligi'nde kalabilmek için play-out maçları oynayacak takımlar oldu.

    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları şöyle:

    A Ligi

    1. Grup: Bosna Hersek-İtalya: 0-2, Polonya-Hollanda: 1-2

    2. Grup: İngiltere-İzlanda: 4-0, Belçika-Danimarka: 4-2

    B Ligi

    1. Grup: Kuzey İrlanda-Romanya: 1-1, Avusturya-Norveç: 1-1

    2. Grup: İsrail-İskoçya: 1-0, Çekya-Slovakya: 2-0

    3. Grup: Macaristan-Türkiye: 2-0, Sırbistan-Rusya: 5-0

    4. Grup: İrlanda Cumhuriyeti-Bulgaristan: 0-0, Galler-Finlandiya: 3-1

    C Ligi

    2. Grup: Ermenistan-Kuzey Makedonya: 1-0, Gürcistan-Estonya: 0-0

    3. Grup: Kosova-Moldova: 1-0, Yunanistan-Slovenya: 0-0

    4. Grup: Kazakistan-Litvanya: 1-2, Arnavutluk-Belarus: 3-2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir