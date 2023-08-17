UEFA yılın futbolcusu ve teknik direktörü adaylarını belirledi UEFA, 2022-2023 yılının en iyi futbolcusu ve en iyi teknik direktörü adaylarını duyurdu. İşte detaylar...

ensonhaber.com UEFA, 2022-2023 sezonunu için yılın futbolcusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı. UEFA'dan yapılan açıklamada, ödülün sahibinin 31 Ağustos Perşembe günü Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılacak olan 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura töreninde belli olacağı aktarıldı. Ayrıca UEFA, yılın kadın oyuncusu ve teknik direktörü adaylarını, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ardından açıklayacağını duyurdu. Yılın oyuncusu ödülü adayları ve diğer ödüllerin adayları şöyle: Yılın oyuncusu adayları: Lionel Messi, Kevin De Bruyne, Erling Haaland. Yılın teknik direktörü adayları: Pep Guardiola, Simone Inzaghi, Luciano Spaletti.