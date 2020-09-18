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UEFA'da yılın futbolcuları için aday listesi

UEFA'da yılın futbolcuları için aday listesi

Dört mevkide 3'er ismin yarışacağı 'Yılın Futbolcuları' 4 Ekim'de UEFA tarafından açıklanacak. Ödül için yarışacak isimler belli oldu.