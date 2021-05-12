Euro
10.1835
0.95%
Dolar
8.4272
1.78%
Altın
494.81
1.16%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
476.262
2.20%
EXEN Coin
38.50
8.51%
19ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 19 C
    UEFA'dan 3 kulübe disiplin soruşturması

    UEFA'dan 3 kulübe disiplin soruşturması

    UEFA, Süper Lig kulüpleri Real Madrid, Barcelona ve Juventus'a disiplin soruşturması açtı
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2021 - 15:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Geçtiğimiz aylarda Avrupa'nın 12 kulübü 'Avrupa Süper Ligi' isimli bir organizasyon düzenleyeceklerini açıklamıştı.

    Futbol kamuoyundan gelen tepkilerle birlikte 12 kulübün 9'u geri adım atmış ve organizasyondan çekilmişti.

    Ancak 3 külüp, Real Madrid, Juventus ve Barcelona projede yer almaya devam ediyorlar.

    UEFA dan 3 kulübe disiplin soruşturması #1

     

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    UEFA, Avrupa Süper Ligi projesinde yer almaya devam eden Real Madrid, Juventus ve Barcelona hakkında disiplin soruşturması başlattı.

    Açıklamada, "UEFA Etik ve Disiplin müfettişleri, sözde 'Süper Lig' projesi ile bağlantılı olarak Real Madrid, Barcelona ve Juventus hakkında, UEFA'nın yasal çerçevesini ihlal ettikleri gerekçesiyle disiplin soruşturması yürütecek" denildi.

    UEFA dan 3 kulübe disiplin soruşturması #2

    2 YIL MEN CEZASI ALABİLİRLER

    Real Madrid, Juventus ve Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nden 2 yıl men cezası alabilir.

    UEFA dan 3 kulübe disiplin soruşturması #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir