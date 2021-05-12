UEFA'dan 3 kulübe disiplin soruşturması

UEFA, Süper Lig kulüpleri Real Madrid, Barcelona ve Juventus'a disiplin soruşturması açtı

Geçtiğimiz aylarda Avrupa'nın 12 kulübü 'Avrupa Süper Ligi' isimli bir organizasyon düzenleyeceklerini açıklamıştı.

Futbol kamuoyundan gelen tepkilerle birlikte 12 kulübün 9'u geri adım atmış ve organizasyondan çekilmişti.

Ancak 3 külüp, Real Madrid, Juventus ve Barcelona projede yer almaya devam ediyorlar.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

UEFA, Avrupa Süper Ligi projesinde yer almaya devam eden Real Madrid, Juventus ve Barcelona hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Açıklamada, "UEFA Etik ve Disiplin müfettişleri, sözde 'Süper Lig' projesi ile bağlantılı olarak Real Madrid, Barcelona ve Juventus hakkında, UEFA'nın yasal çerçevesini ihlal ettikleri gerekçesiyle disiplin soruşturması yürütecek" denildi.

2 YIL MEN CEZASI ALABİLİRLER

Real Madrid, Juventus ve Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nden 2 yıl men cezası alabilir.