UEFA'dan Avrupa Süper Ligi projesine katılan kulüplere yaptırımlar

Avrupa Süper Ligi projesinden ayrılma kararı alan 9 kulübe maddi yaptırımlarda bulunulurken, organizasyonda ısrar eden Real Madrid, Barcelona ve Juventus hakkında disiplin süreci başlatılacak.

FIFA ve UEFA organizasyonlarından yeterli kazanç elde edemekleri gerekçesiyle Avrupa Süper Ligi projesini başlatacaklarını açıklayan futbol kulüplerine yönelik yaptırımlar açıklandı.

PROJEDEN AYRILAN KULÜPLERE BAĞLILIK MUTABAKATI

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nden yapılan açıklamada, Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Milan, Inter ve Atletico Madrid ile UEFA'nın kulüp turnuvalarına bağlılıklarını teyit eden mutabakat imzalandığı belirtildi.

TURNUVA GELİRLERİNİN YÜZDE 5'İNE EL KONACAK

Buna göre, Avrupa Süper Ligi girişiminin hata olduğunu kabul edip özür dileyen bu kulüplerin, UEFA turnuvalarından bir sezonda elde edecekleri gelirin yüzde 5'ine el konulacak.

MUTABAKATI BOZANA 150 MİLYON EUROYA KADAR CEZA

UEFA'ya ve organizasyonlara bağlı kalma sözü veren kulüpler, benzer bir turnuvaya katılmaları halinde 100 milyon euro, taahhütlere aykırı davranmaları durumunda ise 50 milyon euro ceza ödeyecek.

GENÇLİK PROJELERİNE 15 MİLYON BAĞIŞ ŞARTI

Avrupa Süper Ligi oluşumuyla tüm resmi bağlarını koparmak için gerekli adımları atacak olan 9 kulüp, Avrupa genelindeki gençlik projelerinde harcanmak üzere toplam 15 milyon euro bağışta bulunacak. Kulüplerin el konulan gelirleri de aynı amaçla kullanılacak.

REAL, BARÇA VE JUVE DİSİPLİNE SEVKEDİLDİ

Girişimden ayrıldığını duyurmayan Real Madrid, Barcelona ve Juventus kulüpleri ise derhal UEFA'nın disiplin kurullarına havale edilecek.

CEFERİN: "BU KULÜPLERLE SONRA İLGİLENECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Bu para cezalarının hiçbiri UEFA tarafından tutulmayacak. Avrupa'daki gençlik futboluna yatırım yapılacak. Dokuz kulüp hatasını fark ederek Avrupa futboluna bağlılıklarını göstermek için harekete geçti. Ancak aynı şey, sözde Süper Lig'de kalan kulüpler için söylenemez. UEFA bu kulüplerle daha sonra ilgilenecek." değerlendirmesinde bulundu.

AVRUPA SÜPER LİGİ HAYALLERİ KISA SÜRDÜ

İngiltere'nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'nın Milan, Inter ve Juventus, İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki kulüpler girişimden çekildiklerini açıklamıştı.