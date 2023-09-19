UEFA'dan Paris Saint-Germain'e soruşturma UEFA, Paris Saint-Germain'den Katar'a giden Marco Verratti, Julian Draxler ve Abdou Diallo transferlerini inceleme kararı aldı.

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Paris Saint-Germain'den (PSG) Katar'a giden 3 futbolcu, UEFA'yı harekete geçirdi.

L'Equipe''in aktardığına göre UEFA'nın Katar ve PSG arasındaki yakınlık sebebiyle Marco Verratti, Julian Draxler ve Abdou Diallo transferlerini incelemek için soruşturma açmaya karar verdiği belirtildi.

UEFA'nın 3 futbolcunun transferinden elde edeceği sonuçlara göre PSG'ye yaptırım uygulayabileceği ya da Fransız ekibinin bu transferlerden kazanacağı rakamların hesaplarda sayılmamasını sağlayabileceği öne sürüldü.

Sponsorluklar incelenmişti

Bu transferlerin mali kontrol komitesi tarafından inceleneceği, cezai işlem uygulanabilmesi için alıcı ve satıcının çok yakın olduğunun ispat edilmesi gerektiği vurgulandı.

PSG'nin daha önce de Katar'dan yaptığı sponsorluk anlaşmalarının incelendiği hatırlatıldı.

85 milyon euro kazanç

Paris Saint-Germain, Verratti'nin Al Arabi'ye transferinden 50, Diallo'nun yine Al Arabi'ye gidişinden 15 ve Julian Draxler'in ise Al Ahli'ye imzasından 20 milyon euro olmak üzere bu transferlerden kasasına toplamda 85 milyon euro koydu.