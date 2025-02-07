UEFA'dan radikal karar: Uzatma devresi tarih oluyor

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UEFA, gelecek sezon düzenlenecek kulüp organizasyonlarında radikal bir değişikliğe hazırlanıyor.

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında uzatma devrelerinin rafa kalkması ve doğrudan penaltılara geçilmesi yönünde tartışmalar başladı.

FAZLA SÜRELERE ÇARE OLACAK

The Guardian’ın haberine göre, üst düzey kulüplerin sıkışık fikstürde oynadığı toplam dakika sayısını azaltmaya yönelik bir adım atılmak isteniyor.

Söz konusu habere göre UEFA’nın kulüp turnuvalarında maçların doğrudan penaltılara gidilmesi yönünde ciddi bir çalışmanın fitilini yaktığı ifade edildi. Ancak yayın hakları nedeniyle 2027'den önce radikal bir değişiklik yapılması mümkün görünmüyor.

ASIL SEBEP FİKSTÜR YOĞUNLUĞU

Son yıllarda sıkışan fikstür ve artan maç sayısı oyuncular ve oyuncu sendikaları tarafından eleştirilmeye başlanınca UEFA, çareyi uzatmaları ortadan kaldırmakta buldu.

UEFA organizasyonlarında yenilenen format maç sayısını artırırken 2026 Dünya Kupası nedeniyle yaşanacak sıkışık fikstür de maç yükünü artıracak.

Daha önce yerel kupalarda maç sayılarını kısıtlanmasını destekleyen UEFA, eleme turlarında da uzatmaları kaldırarak, geçici bir çare arayışına girdi.

UEFA'DAN 'GAYRiRESMİ' AÇIKLAMASI

UEFA, The Guardian’a yaptığı açıklamada, şu ana kadar konunun yalnızca gayriresmi olarak gündeme getirildiğini ve kesin bir önerinin sunulmadığını belirtti. Olası bir değişikliğin UEFA İcra Komitesi tarafından onaylanması gerekecek.